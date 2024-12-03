Депутати призначили очільником нового Міністерства єдності України Олексія Чернишова

Народні депутати проголосували за призначення голови правління НАК «Нафтогаз України» Олексія Чернишова на посаду віце-прем'єр-міністра – міністра національної єдності України.

Народні депутати 3 грудня проголосували за призначення Олексія Чернишова на посаду віце-прем'єр-міністра – міністра національної єдності України. За - 237.

Наразі відповідне міністерство єдності ще не створене, тож, що буде входити до його повноважень, невідомо. Відповідно, бюджет на 2025 рік не передбачає видатки на нове міністерство.

Разом з тим, за словами Чернишова, «жодних додаткових міністерств створюватися не буде». Нове міністерство буде займатися зокрема поверненням українців додому.

Олексій Чернишов з листопада 2022 року займає посаду голови правління НАК «Нафтогаз України». У 2020-2022 роках очолював Міністерство розвитку громад та територій.

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час презентації у парламенті Плану стійкості України зазначив, що в Україні буде створено нове Міністерство обʼєднання.

За словами Глави держави, «Україні потрібне інституційне посилення всієї політики щодо українців за кордоном – щодо наших людей з усіх хвиль міграції».

«Маємо створити спеціальний орган центральної виконавчої влади – Міністерство об’єднання українців, яке буде займатися справами глобальної української спільноти не поміж інших справ, а цілеспрямовано. До кінця року представимо на затвердження кандидатуру міністра», додав він.

Нагадаємо, що 23 жовтня зареєстровано проект постанови про прийняття за основу законопроекту щодо створення в Україні кількох нових органів, які будуть займатися демографією. Так, парламентський комітет з питань гуманітарної політики, який очолює Микита Потураєв, рекомендував до прийняття законопроект про створення в Україні нового Міністерства демографії та діаспори і на додаток окремої державної установи – Фонду відновлення демографічного потенціалу. Відповідний законопроект 11424 зареєструвала група народних депутатів, серед яких Микола Княжицький, Наталія Піпа, Роман Лозинський та інші.

Зазначимо, що Центральна виборча комісія 20 вересня відновила функціонування автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр виборців» щодо обліку виборчих дільниць, які існують на постійній основі.

3 грудня голова партії «Слуга народу», народний депутат Олена Шуляк заявила про те, що «незважаючи на те, коли відбудуться перші післявоєнні вибори, законодавча база має бути підготовлена ​​заздалегідь, щоб провести їх на найвищому демократичному рівні».

Автор: Наталя Мамченко

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