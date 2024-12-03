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Майбутнє України в НАТО, але цими днями запрошення не буде, — генсек Марк Рютте

13:43, 3 грудня 2024
Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що наразі необхідно зосередити сили на військовій допомозі Україні.
Майбутнє України в НАТО, але цими днями запрошення не буде, — генсек Марк Рютте
Фото: nato.int
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Генсек НАТО Марк Рютте запевнив, що партнери підтримують прагнення України до членства в Альянсі, але посилення військової підтримки зараз важливіше, ніж розмови про запрошення. Про це він сказав під час пресконференції в Брюсселі перед початком зустрічі міністрів країн-членів НАТО.

"Партнери погодилися з тим, що майбутнє України в НАТО", - сказав він, додавши, що у відповідності до рішення Вашингтонського саміту НАТО, партнери "розбудовують міст до членства" у відносинах з Україною.

Утім, Рютте не очікує дискусії з цього приводу у найближчі дні. Натомість Альянс буде фокусуватися на наданні військової допомоги Україні.

"У наступні дні ми будемо концентруватися на тому, що зробити, щоби допомоги Україні зараз. Зустріч буде сконцентрована на тому, щоби тоді, коли Україна вирішить почати переговори, – вона могла робити це з позиції сили", – сказав генсек НАТО.

Нагадаємо, що глава МЗС Андрій Сибіга надіслав листа своїм партнерам у НАТО із закликом запросити Україну до вступу в Альянс під час зустрічі у Брюсселі. Він вважає, що зараз найкращий час для надсилання запрошення.

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НАТО Україна Марк Рютте

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