ВРП звільнила суддю Олену Здоровицю за вчинення істотного дисциплінарного проступку

Вища рада правосуддя звільнила суддю Добропільського міськрайонного суду Донецької області.

Вища рада правосуддя 3 грудня ухвалила рішення про звільнення судді Добропільського міськрайонного суду Донецької області Здоровиці Олени Володимирівни на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України.

Як йдеться у заяві ВРП, реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади у зв’язку із вчиненням істотного дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

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