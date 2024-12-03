Верховна Рада призначить Олексія Чернишова на посаду міністра національної єдності України – внесено проект постанови

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про призначення голови правління НАК «Нафтогаз України» Олексія Чернишова на посаду віце-прем'єрміністра – міністра національної єдності України.

Фото: slovoidilo.ua

В Україні створять Міністерство єдності українців, яке очолить Олексій Чернишов, який з листопада 2022 року займає посаду голови правління НАК «Нафтогаз України». Відповідний проект постанови 12279 3 грудня зареєстрували у Верховній Раді.

Наразі відповідне міністерство ще не створене, тож, що буде входити до його повноважень, невідомо.

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час презентації у парламенті Плану стійкості України зазначив, що в Україні буде створено нове Міністерство обʼєднання.

За словами Глави держави, «Україні потрібне інституційне посилення всієї політики щодо українців за кордоном – щодо наших людей з усіх хвиль міграції».

«Маємо створити спеціальний орган центральної виконавчої влади – Міністерство об’єднання українців, яке буде займатися справами глобальної української спільноти не поміж інших справ, а цілеспрямовано. До кінця року представимо на затвердження кандидатуру міністра», додав він.

Нагадаємо, що 23 жовтня зареєстровано проект постанови про прийняття за основу законопроекту щодо створення в Україні кількох нових органів, які будуть займатися демографією. Так, парламентський комітет з питань гуманітарної політики, який очолює Микита Потураєв, рекомендував до прийняття законопроект про створення в Україні нового Міністерства демографії та діаспори і на додаток окремої державної установи – Фонду відновлення демографічного потенціалу. Відповідний законопроект 11424 зареєструвала група народних депутатів, серед яких Микола Княжицький, Наталія Піпа, Роман Лозинський та інші.

Також нагадаємо, Олексій Чернишов у 2020-2022 роках очолював Міністерство розвитку громад та територій.

Зазначимо, що Центральна виборча комісія 20 вересня відновила функціонування автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр виборців» щодо обліку виборчих дільниць, які існують на постійній основі.

3 грудня голова партії «Слуга народу», народний депутат Олена Шуляк заявила про те, що «незважаючи на те, коли відбудуться перші післявоєнні вибори, законодавча база має бути підготовлена ​​заздалегідь, щоб провести їх на найвищому демократичному рівні».

Автор: Наталя Мамченко

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