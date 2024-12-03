Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Верховна Рада призначить Олексія Чернишова на посаду міністра національної єдності України – внесено проект постанови

13:34, 3 грудня 2024
У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про призначення голови правління НАК «Нафтогаз України» Олексія Чернишова на посаду віце-прем'єрміністра – міністра національної єдності України.
Верховна Рада призначить Олексія Чернишова на посаду міністра національної єдності України – внесено проект постанови
Фото: slovoidilo.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні створять Міністерство єдності українців, яке очолить Олексій Чернишов, який з листопада 2022 року займає посаду голови правління НАК «Нафтогаз України». Відповідний проект постанови 12279 3 грудня зареєстрували у Верховній Раді.

Наразі відповідне міністерство ще не створене, тож, що буде входити до його повноважень, невідомо.

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час презентації у парламенті Плану стійкості України зазначив, що в Україні буде створено нове Міністерство обʼєднання.

За словами Глави держави, «Україні потрібне інституційне посилення всієї політики щодо українців за кордоном – щодо наших людей з усіх хвиль міграції».

«Маємо створити спеціальний орган центральної виконавчої влади – Міністерство об’єднання українців, яке буде займатися справами глобальної української спільноти не поміж інших справ, а цілеспрямовано. До кінця року представимо на затвердження кандидатуру міністра», додав він.

Нагадаємо, що  23 жовтня зареєстровано проект постанови про прийняття за основу законопроекту щодо створення в Україні кількох нових органів, які будуть займатися демографією. Так, парламентський комітет з питань гуманітарної політики, який очолює Микита Потураєв, рекомендував до прийняття законопроект про створення в Україні нового Міністерства демографії та діаспори і на додаток окремої державної установи – Фонду відновлення демографічного потенціалу. Відповідний законопроект 11424 зареєструвала група народних депутатів, серед яких Микола КняжицькийНаталія ПіпаРоман Лозинський та інші.

Також нагадаємо, Олексій Чернишов у 2020-2022 роках очолював Міністерство розвитку громад та територій.

Зазначимо, що Центральна виборча комісія 20 вересня відновила функціонування автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр виборців» щодо обліку виборчих дільниць, які існують на постійній основі.

3 грудня голова партії «Слуга народу», народний депутат Олена Шуляк заявила про те, що «незважаючи на те, коли відбудуться перші післявоєнні вибори, законодавча база має бути підготовлена ​​заздалегідь, щоб провести їх на найвищому демократичному рівні».

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Верховна Рада України постанова призначення міністр

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Голова Кропивницького апеляційного суду звільнився у відставку

Голова Кропивницького апеляційного суду звільнився у відставку.

На Мінфін поклали повноваження Боргового агентства України, аби отримати кредит $50 млрд від G7 – Рада приняла закон

Україна повертатиме цей кредит в $50 млрд лише за виключних умов – парламент прийняв в цілому закон про створення Боргового агентства України.

Верховна Рада схвалила законопроект про конфіскацію автомобілів як додаткового адміністративного стягнення за порушення митних правил

Парламент ухвалив за основу законопроект, який доповнить Митний кодекс окремою нормою про те, що у разі вчинення порушень митних правил конфіскація як додаткове адміністративне стягнення може застосовуватись до автомобіля.

Депутати призначили очільником нового Міністерства єдності України Олексія Чернишова

Народні депутати проголосували за призначення голови правління НАК «Нафтогаз України» Олексія Чернишова на посаду віце-прем'єр-міністра – міністра національної єдності України.

Верховна Рада призначить Олексія Чернишова на посаду міністра національної єдності України – внесено проект постанови

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про призначення голови правління НАК «Нафтогаз України» Олексія Чернишова на посаду віце-прем'єрміністра – міністра національної єдності України.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Богдан
    Андрій Богдан
    керівник Офісу Президента України у 2019-2020 pp.
  • Наталія Клименчук
    Наталія Клименчук
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Євген Мартинов
    Євген Мартинов
    голова Шевченківського районного суду міста Києва