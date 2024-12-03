Верховная Рада назначит Алексея Чернышева на должность министра национального единства Украины – внесен проект постановления

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о назначении председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексея Чернышева на должность вице-премьер-министра – министра национального единства Украины.

Фото: slovoidilo.ua

В Украине будет создано Министерство единства украинцев, которое возглавит Алексей Чернышев, который с ноября 2022 года занимает должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины». Соответствующий проект постановления 12279 3 декабря зарегистрировали в Верховной Раде.

Соответствующее министерство еще не создано, поэтому, что будет входить в его полномочия, неизвестно.

Напомним, Владимир Зеленский во время презентации в парламенте Плана стойкости Украины отметил, что в Украине будет создано новое Министерство объединения.

По словам Главы государства, «Украина нуждается в институциональном усилении всей политики в отношении украинцев за рубежом – в отношении наших людей со всех волн миграции».

«Должны создать специальный орган центральной исполнительной власти – Министерство объединения украинцев, которое будет заниматься делами глобального украинского сообщества не среди других дел, а целенаправленно. До конца года представим на утверждение кандидатуру министра», – добавил он.

Напомним, что 23 октября зарегистрирован проект постановления о принятии за основу законопроекта о создании в Украине нескольких новых органов, занимающихся демографией. Так, парламентский комитет по гуманитарной политике, возглавляемый Никитой Потураев, рекомендовал к принятию законопроект о создании в Украине нового Министерства демографии и диаспоры и в дополнение отдельного государственного учреждения – Фонда восстановления демографического потенциала. Соответствующий законопроект 11424 зарегистрировала группа народных депутатов, среди которых Николай Княжицкий, Наталья Пипа, Роман Лозинский и другие.

Также напомним, что Алексей Чернышев в 2020-2022 годах возглавлял Министерство развития общин и территорий.

Отметим, что Центральная избирательная комиссия 20 сентября возобновила функционирование автоматизированной информационно-коммуникационной системы «Государственный реестр избирателей» в части учета избирательных участков, существующих на постоянной основе.

3 декабря глава партии «Слуга народа», народный депутат Елена Шуляк заявила о том, что «несмотря на то, когда состоятся первые послевоенные выборы, законодательная база должна быть подготовлена ​​заранее, чтобы провести их на самом высоком демократическом уровне».

Автор: Наталя Мамченко

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