В Тернопольской области суд вернул государству 5 га земли природно-заповедного фонда

Суд обязал городской совет вернуть в собственность государства земельные участки природно-заповедного фонда площадью 5 га

Прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Тернопольской области с иском в городской совет об устранении препятствий в пользовании земельными участками путем отмены решения городского совета, отмены государственной регистрации прав, отмены регистрации земельного участка в Государственном земельном кадастре и обязательства вернуть земельные участки в государственную собственность. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Обосновывая исковые требования, прокурор отметил, что земельные участки относятся к землям природно-заповедного фонда и расположены в пределах территории Национального природного парка "Днестровский каньон". При передаче спорных участков сначала в частную собственность гражданам, а в дальнейшем – в коммунальную собственность городского совета, нарушены нормы земельного законодательства.

Исследовав все обстоятельства дела, суд согласился с доводами прокуратуры, что оспариваемые решения, принятые городским советом и его исполнительным комитетом, стали основанием для дальнейшего выбытия земель из природно-заповедного фонда, их государственной регистрации в коммунальную собственность и привели к фактическому изменению целевого назначения земельных участков незаконным способом.

Следовательно, суд полностью удовлетворил исковые требования и обязал городской совет вернуть в собственность государства земельные участки природно-заповедного фонда площадью 5 га (дело № 921/3/24).

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