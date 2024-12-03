На Тернопільщині суд повернув державі 5 га землі природно-заповідного фонду

Суд зобов’язав міську раду повернути у власність держави земельні ділянки природно-заповідного фонду площею 5 га

Прокуратура звернулась до Господарського суду Тернопільської області із позовом до міської ради про усунення перешкод у користуванні земельними ділянками шляхом скасування рішення міської ради, скасування державної реєстрації прав, скасування реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі та зобов'язання повернути земельні ділянки у державну власність. Про це повідомляє пресслужба суду.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, прокурор зазначив, що земельні ділянки належать до земель природно-заповідного фонду та розташовані у межах території Національного природного парку "Дністровський каньйон". При передачі спірних земельних ділянок спочатку у приватну власність громадянам, а надалі – у комунальну власність міської ради, порушено норми земельного законодавства.

Дослідивши всі обставини справи, суд погодився з доводами прокуратури, що оспорювані рішення, прийняті міською радою та її виконавчим комітетом, стали підставою для подальшого вибуття земель із природно-заповідного фонду, їх державної реєстрації у комунальну власність та призвели до фактичної зміни цільового призначення земельних ділянок у незаконний спосіб.

Відтак, суд повністю задовольнив позовні вимоги та зобов’язав міську раду повернути у власність держави земельні ділянки природно-заповідного фонду площею 5 га (справа № 921/3/24).

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