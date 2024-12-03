«Тисячею від Зеленського» спробують виявити тих, хто ухиляється від мобілізації, — Ольга Василевська-Смаглюк

Нардепка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що в Україні «мільйон чоловіків десь ховається».

Народна депутатка від «Слуги народу», заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк вважає, що «тисяча від Зеленського» – це спроба перерахувати населення в Україні, а також виявити тих чоловіків, які ухиляються від мобілізації. Про це вона сказала в ефірі «Радіо Свобода».

«Насправді я вже давно вважаю і говорила про це відверто, що, як на мене, оця тисяча, як і інші програми експериментального проєкту «Національний кешбек» розраховані на те, щоб порахувати скільки осіб взагалі є в державі Україна і проживають постійно на території держави, не є на окупованих територіях і не виїхали за кордон. Тобто, це, як на мене, спроба перерахувати населення», – сказала Ольга Василевська-Смаглюк.

Також народна депутатка припустила, що іншою ідеєю цієї програми є спроба виявити тих чоловіків, які потенційно уникають мобілізації.

«У нас мільйон чоловіків десь ховається. Вони не виїхали за кордон, вони не люди з інвалідністю, вони не заброньовані. Тобто це люди, які умовно, теоретично приховуються від виконання свого конституційного обовʼязку з захисту Батьківщини. Якщо наприклад у родині є два чоловіки, які підлягають мобілізації, і дві жінки, то на них це чотири тисячі, гривень. І звісно стимулювати якимось чином отримати ці кошти, можна лише якщо сума буде більша ніж тисяча гривень, це буде три-чотири тисячі гривень на родину…Хтось зареєструється з чоловіків. Тому що чотири тисячі – краще, ніж дві», – сказала народна депутатка.

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