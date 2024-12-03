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Ле Пен погрожує відставкою уряду Франції, після того як влада не пішла на поступки щодо нового бюджету

13:22, 3 грудня 2024
«Національне об'єднання» Ле Пен, а також лівий альянс подали заяви про проведення вотуму недовіри уряду.
Ле Пен погрожує відставкою уряду Франції, після того як влада не пішла на поступки щодо нового бюджету
Джерело фото: Amaury Cornu/AFP/Getty Images
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У Франції настав «момент істини», оскільки глава фракції «Національного об'єднання» у парламенті Марін Ле Пен має намір приєднатися до лівої блоку, щоб повалити уряд уже цього тижня. Про це пише Bloomberg.

У понеділок «Національне об'єднання» Ле Пен, а також лівий альянс подали заяви про проведення вотуму недовіри уряду. Партії, які підтримують Барньє, не мають достатньої кількості, щоб протистояти, а це означає, що адміністрація може піти у відставку вже 4 грудня.

На початку тижня прем'єр-міністр Мішель Барньє задіяв конституційний механізм, що дає змогу ухвалити його законопроєкт про соціальне забезпечення без голосування, але відкриває двері для вотумів недовіри. Ле Пен заявила, що її партія «Національне об'єднання» приєднається до лівого блоку, щоб підтримати розпуск уряду.

Барньє намагався знайти компроміс із Ле Пен в останній момент, відмовившись від пропозиції скоротити відшкодування витрат на ліки.

Минулого тижня уряд уже пішов на поступки, коли вирішив не підвищувати податки на електроенергію у фінансовому законопроєкті на 2025 рік. Однак Ле Пен вважає, що влада «дала правою рукою те, що забрала назад лівою», оскільки компенсувала втрату коштів від податку на електроенергію підвищенням ціни на газ.

Після того, як опозиція подасть вотум недовіри, має минути 48 годин, перш ніж парламент почне обговорювати пропозицію, а голосування має відбутися протягом трьох днів із цього моменту.

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