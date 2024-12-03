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«Слуга народу» рекомендує прем'єр-міністру внести кандидатуру Олексія Чернишова на посаду міністра об'єднання українців

13:11, 3 грудня 2024
Заступниця голови фракції Євгенія Кравчук повідомила, що депутати рекомендували внести кандидатуру голови правління НАК «Нафтогаз України» Олексія Чернишова на посаду міністра об’єднання українців.
«Слуга народу» рекомендує прем'єр-міністру внести кандидатуру Олексія Чернишова на посаду міністра об'єднання українців
Фото: РБК-Україна
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Фракція "Слуга народу" рекомендувала прем'єр-міністру внести кандидатуру Олексія Чернишова на посаду міністра об'єднання українців. Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук у коментарі УНН. 

За її словами, на засіданні фракції депутати  рекомендували прем‘єр-міністру  внести кандидатуру  голови  правління НАК "Нафтогаз України"  Олексія Чернишова на посаду  міністра об’єднання українців. 

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що в Україні створять Міністерство єдності українців. Очолити його може Олексій Чернишов.

Раніше Володимир Зеленський під час презентації у парламенті Плану стійкості України зазначив, що в Україні буде створено нове Міністерство обʼєднання.

За його словами, «Україні потрібне інституційне посилення всієї політики щодо українців за кордоном – щодо наших людей з усіх хвиль міграції».

«Маємо створити спеціальний орган центральної виконавчої влади – Міністерство об’єднання українців, яке буде займатися справами глобальної української спільноти не поміж інших справ, а цілеспрямовано. До кінця року представимо на затвердження кандидатуру міністра», - зазначив Президент. 

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Верховна Рада України

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