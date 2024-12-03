«Слуга народу» рекомендує прем'єр-міністру внести кандидатуру Олексія Чернишова на посаду міністра об'єднання українців

Заступниця голови фракції Євгенія Кравчук повідомила, що депутати рекомендували внести кандидатуру голови правління НАК «Нафтогаз України» Олексія Чернишова на посаду міністра об’єднання українців.

Фото: РБК-Україна

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Фракція "Слуга народу" рекомендувала прем'єр-міністру внести кандидатуру Олексія Чернишова на посаду міністра об'єднання українців. Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук у коментарі УНН.

За її словами, на засіданні фракції депутати рекомендували прем‘єр-міністру внести кандидатуру голови правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова на посаду міністра об’єднання українців.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що в Україні створять Міністерство єдності українців. Очолити його може Олексій Чернишов.

Раніше Володимир Зеленський під час презентації у парламенті Плану стійкості України зазначив, що в Україні буде створено нове Міністерство обʼєднання.

За його словами, «Україні потрібне інституційне посилення всієї політики щодо українців за кордоном – щодо наших людей з усіх хвиль міграції».

«Маємо створити спеціальний орган центральної виконавчої влади – Міністерство об’єднання українців, яке буде займатися справами глобальної української спільноти не поміж інших справ, а цілеспрямовано. До кінця року представимо на затвердження кандидатуру міністра», - зазначив Президент.

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