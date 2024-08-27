Міністерство української єдності може зʼявитися вже восени, — Президент

Відомство протидіятиме російським впливам на українців, передусім, за кордоном.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Володимир Зеленський анонсував створення Міністерства української єдності. Відомство протидіятиме російським впливам на українців, передусім, за кордоном.

Це відомство може зʼявитися вже восени цього року. Про це Президент зазначив на пресконференції.

За його словами, Міністерству закордонних справ не вистачає ресурсів для підтримки 7,5 мільйонів українців, які перебувають за кордоном.

Зеленський також додав, що якщо не вивести з тіні платників податків, Україна зіткнеться із серйозними викликами після війни.

«Нам потрібно повернути доросле населення, дітей до України. Нам потрібно прийняти рішення восени», - підкреслив Глава держави.

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