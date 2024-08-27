Володимир Зеленський повідомив, чи вплине затримання Павла Дурова на роботу Telegram в Україні

Затримання Павла Дурова ніяк не вплинуло на роботу Telegram в Україні — Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що затримання у Франції засновника і генерального директора Telegram Павла Дурова ніяк не впливає на роботу месенджера в Україні. Про це він сказав під час форуму «Україна 2024. Незалежність».

«Telegram працює в Україні. Це так. А ті, чи інші кроки України відбуватимуться у консенсусі з політикою країн ЄС. Має бути погодження серед країн Євросоюзу у таких сенсетивних питаннях», – зазначив Володимир Зеленський.

А щодо безпосередньо затримання Дурова, то Володимир Зеленський зазначив, що не знає деталі цієї справи.

«Скажу відверто – не знаю деталей справи. І, думаю, що ніхто не знає», – додав Президент.

Нагадаємо, 24 серпня засновника Telegram Павла Дурова затримали в аеропорту Парижа. Дуров був включений до списку розшукуваних осіб Франції, а ордер на затримання було видано Національним управлінням судової поліції Франції на підставі попереднього розслідування.

Після цього президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що затримання засновника Telegram Павла Дурова в Парижі не має жодного політичного мотиву.

Додамо, команда Telegram зробила заяву щодо затримання Павла Дурова.

Крім того, Ілон Маск закликав звільнити Павла Дурова.

Тим часом голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин прокоментував затримання у Парижі засновника Телеграм Павла Дурова та зазначив, що настав час зарегулювати месенджер.

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