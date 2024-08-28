На Волині 18-річна матір вбила свого новонародженого сина — триває розслідування

З’ясовано, що жінка вдома народила здорового хлопчика та позбавила його життя.

18-річну волинянку підозрюють у вбивстві новонародженої дитини. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 18-річній жительці одного з сіл Луцького району повідомлено про підозру в умисному вбивстві своєї новонародженої дитини (ст. 117 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Слідство з'ясувало, що пізно увечері 8 серпня жінка вдома народила здорового хлопчика та позбавила його життя.

Триває досудове розслідування.

У прокуратурі зазначили, що санкцією ст. 117 ККУ за умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини відразу після пологів передбачено покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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