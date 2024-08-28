На Волыни 18-летняя мать убила своего новорожденного сына — продолжается расследование

Выяснено, что женщина дома родила здорового мальчика и лишила его жизни.

18-летнюю волынянку подозревают в убийстве новорожденного ребенка. Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

«При процессуальном руководстве прокуроров Луцкой окружной прокуратуры 18-летней жительнице одного из сел Луцкого района поставлено в известность о подозрении в умышленном убийстве своего новорожденного ребенка (ст. 117 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что поздно вечером 8 августа женщина дома родила здорового мальчика и лишила его жизни.

Продолжается досудебное расследование.

В прокуратуре отметили, что санкцией ст. 117 УКУ за умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка сразу после родов предусмотрено наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

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