В Киеве на перекрестках для снижения количества аварий обустроят кольцевые развязки

В Киеве специалисты разработали 19 схем организации дорожного движения с устройством кольцевых развязок. Об этом, по информации КП «Центр организации дорожного движения», пишет КГГА.
Там объясняют, что кольцевые развязки эффективны в организации транспортных потоков, существенно снижают количество аварий и столкновений со смертельным исходом, а также позволяют уменьшить выбросы в атмосферу.
Такие кольцевые развязки уже внедрили на следующих перекрестках:
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