В Киеве на перекрестках для снижения количества аварий обустроят кольцевые развязки

Разработано 19 схем организации дорожного движения с устройством кольцевых развязок.

Источник фото: КГГА

В Киеве специалисты разработали 19 схем организации дорожного движения с устройством кольцевых развязок. Об этом, по информации КП «Центр организации дорожного движения», пишет КГГА.

Там объясняют, что кольцевые развязки эффективны в организации транспортных потоков, существенно снижают количество аварий и столкновений со смертельным исходом, а также позволяют уменьшить выбросы в атмосферу.

Такие кольцевые развязки уже внедрили на следующих перекрестках:

ул. Путивльская – ул. Латвийская в Деснянском районе;

ул. Евгения Харченко – ул. Лесная – ул. Светлая в Дарницком районе;

ул. Круглоуниверситетская – Крутой спуск в Печерском районе;

ул. Зодчих – просп. Леся Курбаса – Кольцевая дорога в Святошинском районе;

ул. Гарета Джонса – пер. Гарета Джонса в Шевченковском районе.

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