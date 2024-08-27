К середине 2025 года все светофоры в Киеве планируют обеспечить альтернативными источниками питания

Киев планирует оборудовать все светофоры бесперебойными средствами питания.

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В Киеве более трети светофоров города оборудованы бесперебойными элементами питания.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, до середины следующего года в столице надеются все светофоры обеспечить альтернативными источниками питания для того, чтобы в случае аварийных отключений света они могли работать.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице невозможно установить солнечные панели для бесперебойной работы светофоров во время отключения электроэнергии.

По словам мэра, ограниченное пространство в условиях плотной застройки, зависимость объемов производимой электроэнергии от размеров солнечных панелей и географическое расположение Киева не дают возможность обеспечить время, необходимое для зарядки аккумуляторов солнечными батареями осенью, зимой и весной.

В то же время в столице устанавливают шкафы резервного питания.

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