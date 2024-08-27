До середини 2025 року всі світлофори в Києві планують забезпечити альтернативними джерелами живлення

Київ планує обладнати всі світлофори безперебійними засобами живлення.

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У Києві понад третину світлофорів міста наразі обладнані безперебійними елементами живлення.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, що до середини наступного року у столиці сподіваються всі світлофори забезпечити альтернативними джерелами живлення для того, щоб в разі аварійних відключень світла вони могли працювати.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці неможливо встановити сонячні панелі для безперебійної роботи світлофорів під час відключень електроенергії.

За словами мера, обмежений просторів в умовах щільної забудови, залежність обсягів виробленої електроенергії від розмірів сонячних панелей і географічне розташування Києва не дають можливість забезпечити час, потрібний для заряджання акумуляторів сонячними батареями восени, взимку та навесні.

Натомість у столиці встановлюють шафи резервного живлення.

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