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До середини 2025 року всі світлофори в Києві планують забезпечити альтернативними джерелами живлення

22:54, 27 серпня 2024
Київ планує обладнати всі світлофори безперебійними засобами живлення.
До середини 2025 року всі світлофори в Києві планують забезпечити альтернативними джерелами живлення
Джерело фото: Randy Tarampi / Unsplash
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У Києві понад третину світлофорів міста наразі обладнані безперебійними елементами живлення.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, що до середини наступного року у столиці сподіваються всі світлофори забезпечити альтернативними джерелами живлення для того, щоб в разі аварійних відключень світла вони могли працювати.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці неможливо встановити сонячні панелі для безперебійної роботи світлофорів під час відключень електроенергії.

За словами мера, обмежений просторів в умовах щільної забудови, залежність обсягів виробленої електроенергії від розмірів сонячних панелей і географічне розташування Києва не дають можливість забезпечити час, потрібний для заряджання акумуляторів сонячними батареями восени, взимку та навесні.

Натомість у столиці встановлюють шафи резервного живлення.

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