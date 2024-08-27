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У Києві відновлює роботу фунікулер

22:36, 27 серпня 2024
Фунікулер не працював, так як знаходився на плановому щорічному ремонті.
У Києві відновлює роботу фунікулер
Джерело фото: facebook.com/Kyivpastrans
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У столиці з вівторка, 27 серпня, відновлює роботу фунікулер. Про це повідомляє КМДА за інформацією КП «Київпастранс».

Як сказано у повідомленні, фунікулер не працював, так як знаходився на плановому щорічному ремонті.

Під час робіт фахівці, зокрема, відремонтували машинну, компресорну та тиристорну зали. Провели скорочення тросу та обстежили контактну мережу й шпали. А також виконали поточний ремонт вагонів.

Зазначається, що ремонтні роботи на фунікулері проводяться щороку влітку через найменший пасажиропотік.

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