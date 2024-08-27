На цьому крапка: Україна відмовляється від продовження договору про транзит газу з росії, — Володимир Зеленський

Україна не продовжуватиме договір на транзит російського газу, однак готова розглядати запити від європейських компаній.

Україна не буде продовжувати договір із росією про транзит газу через свою територію, тобто після 31 грудня 2024 року російський газ не буде транспортуватися до Європи через нашу територію. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 27 серпня.

«Договір із росією (про транзит газу через українську територію - ред.) ніхто продовжувати не буде. Тут ми поставили крапку. Щодо транзиту газу від інших компаній, якщо буде продовжуватись запит деяких наших європейських партнерів, ми будемо тоді розглядати інші питання. Про що говорив путін в Азербайджані - мені невідомо. Невпевнений, що про транзит газу», - наголосив Глава держави.

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