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На этом точка: Украина отказывается от продления договора о транзите газа из россии, — Владимир Зеленский

15:36, 27 августа 2024
Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа, однако готова рассматривать запросы от европейских компаний.
На этом точка: Украина отказывается от продления договора о транзите газа из россии, — Владимир Зеленский
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Украина не будет продлевать договор с россией о транзите газа через свою территорию, то есть после 31 декабря 2024 года российский газ не будет транспортироваться в Европу через нашу территорию. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 27 августа.

«Договор с россией (о транзите газа через украинскую территорию – ред.) никто продолжать не будет. Здесь мы поставили точку. Что касается транзита газа от других компаний, если будет продолжаться запрос некоторых наших европейских партнеров, то тогда будем рассматривать другие вопросы. О чем говорил путин в Азербайджане – мне неизвестно. Неуверен, что о транзите газа», - подчеркнул Глава государства.

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