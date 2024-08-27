В Одессе из-за попадания молнии загорелся храм, фото

Произошло возгорание купола храма мужского монастыря.

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В Одессе молния попала в храм мужского монастыря, в результате чего вспыхнул пожар.

Об этом сообщило Управление ГСЧС в Одесской области.

«Сегодня утром в городе Одессе по улице Небесной сотни возникло возгорание купола храма мужского монастыря. Подразделения работали за повышенным номером вызова», – говорится в сообщении.

Как отметили в ГСЧС, сложность тушения пожара заключалась в отсутствии путей подъезда для крупногабаритного пожарного транспорта. На месте происшествия работало 49 пожарных.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

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