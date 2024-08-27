Верховный Суд высказался по поводу проникновения в салон автомобиля с целью его обыска без разрешения следственного судьи

Отсутствие в определении следственного судьи указания на проведение безотлагательного обыска, связанного, в том числе, с непосредственным преследованием подозреваемого в совершении преступления лица, не опровергает факта преследования осужденного, который на время задержания находился в салоне автомобиля - Верховный Суд.

Сторона защиты указывала на осуществление обыска транспортного средства с существенным нарушением требований уголовного процессуального закона, учитывая, что это процессуальное действие готовилось заранее и не могло быть безотлагательным, как об этом отметил следователь в протоколе, однако он был проведен без соответствующего разрешения следственного судьи.

Как указала коллегия судей Первой судебной палаты КУС ВС в постановлении от 28.03.2024 по делу № 397/430/20, следователь, прокурор вправе до постановления определения следственного судьи войти в жилье или другое владение лица только в неотложных случаях, связанных с спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления, но в таком случае прокурор, следователь по согласованию с прокурором, обязан безотлагательно после совершения таких действий обратиться с ходатайством о проведении обыска к следственному судье.

В этом производстве обыск автомобиля был произведен в неотложном случае, связанном со спасением имущества, в том числе полученной неправомерной выгоды в виде денежных средств в размере 2000 дол. США, которые в ходе обыска изъяты, и непосредственным преследованием, то есть лица, подозреваемого в совершении преступления и задержанного на месте совершения уголовного преступления в начале проведения обыска.

В данном случае неотложность проведения обыска автомобиля была связана с объективными причинами, поскольку невозможно было заранее спрогнозировать последующие его действия после получения неправомерного действия. Именно безотлагательность обыска на первых этапах с последующим санкционированием этого процессуального действия следственным судьей связана со спецификой раскрываемости преступлений этой категории. Поскольку определением следственного судьи предоставлено разрешение на проведение обыска автомобиля, оснований считать, что обыск проведен при отсутствии законных оснований и вопреки требованиям УПК, нет.

Кроме того, отсутствие в постановлении следственного судьи указания на проведение неотложного обыска, связанного, в том числе, с непосредственным преследованием лица, подозреваемого в совершении преступления, не опровергает факта преследования осужденного, который на время задержания находился в салоне автомобиля.

Автор: Наталья Мамченко

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