Владимир Зеленский заявил, что в сентябре представит «план победы» президенту США и передаст его Харрис и Трампу

По словам Президента, «план украинской победы» уже подготовлен.

Фото: rbc.ua

Украина в сентябре представит США свой план победы. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

По его словам, план украинской победы будет представлен президенту США Джо Байдену, впоследствии документом поделятся с кандидатами в президенты США — Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

«План победы Украины. Я не уверен, что все могу сказать. Одно из направлений, часть которого уже сделана, это Курщина. Второй – это стратегическое место Украины в инфраструктуре безопасности мира. Третье направление – это мощный пакет принуждения рф к окончанию войны по дипломатическому пути. И четвертое направление – экономическое. Обо всем этом подробно говорить не буду. План подготовлен.

Будет справедливо, если я поначалу представлю этот план президенту США. От него зависит успех этого плана, дадут ли нам то, что в этом плане, не дадут ли… и я думаю в сентябре представлю этот план ему на встрече. И я думаю, что будет правильно передать этот план как Камале Харрис, так и Дональду Трампу. Потому что мы не знаем, кто будет президентом США. А выполнить этот план очень хочется», – рассказал Глава государства.

Ранее Президент отметил, что Украина успеет подготовить документ для Второго саммита мира к ноябрю.

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