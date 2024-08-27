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Володимир Зеленський заявив, що у вересні представить «план перемоги» президенту США і передасть його Гарріс і Трампу

16:12, 27 серпня 2024
За словами Президента, «план української перемоги» вже підготовлений.
Володимир Зеленський заявив, що у вересні представить «план перемоги» президенту США і передасть його Гарріс і Трампу
Фото: rbc.ua
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Україна у вересні представить США свій «план перемоги». Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції.

За його словами, «план української перемоги» спершу буде представлений президенту США Джо Байдену, згодом документом поділяться із кандидатами у президенти США — Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.

«План перемоги України. Я невпевнений, що все можу сказати. Один із напрямків, частина якого вже зроблена, це Курщина. Другий – це стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу. Третій напрямок – це потужний пакет примусу росії до закінчення війни дипломатичним шляхом. І четвертий напрямок – економічний. Про все це детально говорити не буду. План підготовлений.

Буде справедливо, якщо я спочатку представлю цей план президенту США. Від нього залежить успіх цього плану, дадуть нам те, що в цьому плані, чи не дадуть… і я думаю у вересні представлю цей план йому на зустрічі. І я думаю, що буде правильно передати цей план як Камалі Гарріс, так і Дональду Трампу. Тому що ми не знаємо, хто буде президентом США. А виконати цей план дуже хочеться», — розповів Глава держави.

Раніше Президент зазначив, що Україна встигне підготувати документ для Другого саміту миру до листопада.

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