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Верховний Суд висловився щодо проникнення до салону автомобіля з метою його обшуку без дозволу слідчого судді

15:29, 27 серпня 2024
Відсутність в ухвалі слідчого судді вказівки на проведення невідкладного обшуку, пов’язаного, у тому числі, з безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, не спростовує факту переслідування засудженого, який на час затримання перебував у салоні автомобіля - Верховний Суд.
Верховний Суд висловився щодо проникнення до салону автомобіля з метою його обшуку без дозволу слідчого судді
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Сторона захисту вказувала на здійснення обшуку транспортного засобу з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону з огляду на те, що ця процесуальна дія готувалася заздалегідь і не могла бути невідкладною, як про це зазначив слідчий у протоколі, проте її було проведено без відповідного дозволу слідчого судді.

Як вказала колегія суддів Першої судової палати ККС ВС у постанові від 28.03.2024 по справі № 397/430/20, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, але у такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов’язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

У цьому провадженні обшук автомобіля був проведений у невідкладному випадку, пов’язаному із врятуванням майна, у тому числі одержаної неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у розмірі 2000 дол. США, які під час обшуку вилучено, і безпосереднім переслідуванням, тобто особи, яка підозрюється у вчиненні злочину та яка затримана на місці вчинення кримінального правопорушення на початку проведення обшуку.

У даному випадку невідкладність проведення обшуку автомобіля була пов’язана з об’єктивними причинами, оскільки неможливо було наперед спрогнозувати подальші його дії після отримання неправомірної дії. Саме невідкладність обшуку на перших етапах з подальшим санкціонуванням цієї процесуальної дії слідчим суддею пов’язана зі специфікою розкриття злочинів цієї категорії. Оскільки ухвалою слідчого судді надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля, підстав уважати, що обшук проведений за відсутності законних підстав і всупереч вимогам КПК, немає.

Крім того відсутність в ухвалі слідчого судді вказівки на проведення невідкладного обшуку, пов’язаного, у тому числі, з безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, не спростовує факту переслідування засудженого, який на час затримання перебував у салоні автомобіля.

Автор: Наталя Мамченко 

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Верховний Суд висловився щодо проникнення до салону автомобіля з метою його обшуку без дозволу слідчого судді

Відсутність в ухвалі слідчого судді вказівки на проведення невідкладного обшуку, пов’язаного, у тому числі, з безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, не спростовує факту переслідування засудженого, який на час затримання перебував у салоні автомобіля - Верховний Суд.

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