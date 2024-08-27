В Киеве возобновляет работу фуникулер

Фуникулер не работал, так как находился на плановом ежегодном ремонте.

Источник фото: facebook.com/Kyivpastrans

В столице со вторника, 27 августа, возобновляет работу фуникулер. Об этом сообщает КГГА по информации КП «Киевпасстранс».

Как говорится в сообщении, фуникулер не работал, так как находился на плановом ежегодном ремонте.

В ходе работ специалисты, в частности, отремонтировали машинный, компрессорный и тиристорный залы. Провели сокращение троса и обследовали контактную сеть и шпалы. Также выполнили текущий ремонт вагонов.

Отмечается, что ремонтные работы на фуникулере проводятся ежегодно летом из-за наименьшего пассажиропотока.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.