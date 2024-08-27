У Києві на перехрестях для зниження кількості аварій облаштують кільцеві розв’язки

У Києві фахівці розробили 19 схем організації дорожнього руху з влаштуванням кільцевих розв’язок. Про це, за інформацією КП «Центр організації дорожнього руху», пише КМДА.
Там пояснюють, що кільцеві розв’язки ефективні в організації транспортних потоків, суттєво знижують кількість аварій та кількість зіткнень зі смертельними випадками, а також дають змогу зменшити викиди в атмосферу.
Такі кільцеві розв’язки уже впровадили на наступних перехрестях:
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