У Києві на перехрестях для зниження кількості аварій облаштують кільцеві розв’язки

Розроблено 19 схем організації дорожнього руху з влаштуванням кільцевих розв’язок.

Джерело фото: КМДА

У Києві фахівці розробили 19 схем організації дорожнього руху з влаштуванням кільцевих розв’язок. Про це, за інформацією КП «Центр організації дорожнього руху», пише КМДА.

Там пояснюють, що кільцеві розв’язки ефективні в організації транспортних потоків, суттєво знижують кількість аварій та кількість зіткнень зі смертельними випадками, а також дають змогу зменшити викиди в атмосферу.

Такі кільцеві розв’язки уже впровадили на наступних перехрестях:

вул. Путивльська – вул. Латвійська в Деснянському районі;

вул. Євгенія Харченка – вул. Лісова – вул. Світла в Дарницькому районі;

вул. Круглоуніверситетська – Крутий узвіз у Печерському районі;

вул. Зодчих – просп. Леся Курбаса – Кільцева дорога у Святошинському районі;

вул. Гарета Джонса – пров. Гарета Джонса в Шевченківському районі.

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