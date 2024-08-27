Владимир Зеленский сообщил, повлияет ли задержание Павла Дурова на работу Telegram в Украине

Задержание Павла Дурова никак не повлияло на работу Telegram в Украине – Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что задержание во Франции основателя и генерального директора Telegram Павла Дурова никак не влияет на работу мессенджера в Украине. Об этом он сказал во время форума «Украина 2024. Независимость».

«Telegram работает в Украине. Это так. А те или иные шаги Украины будут проходить в консенсусе с политикой стран ЕС. Должно быть согласование среди стран Евросоюза в таких сенсетивных вопросах», – отметил Владимир Зеленский.

А что касается непосредственно задержания Дурова, то Владимир Зеленский отметил, что не знает детали этого дела.

«Скажу откровенно – не знаю деталей дела. И думаю, что никто не знает», – добавил Президент.

Напомним, 24 августа основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа. Дуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции, а ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования.

После этого президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что задержание основателя Telegram Павла Дурова в Париже не имеет никакого политического мотива.

Позже команда Telegram сделала заявление о задержании Павла Дурова.

Кроме того, Илон Маск призвал освободить Павла Дурова.

Тем временем председатель Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин прокомментировал задержание в Париже основателя Телеграм Павла Дурова и отметил, что пора зарегулировать мессенджер.

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