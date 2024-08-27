Министерство украинского единства может появиться уже осенью, — Президент

Ведомство будет противодействовать российским влияниям на украинцев, прежде всего, за границей.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Владимир Зеленский анонсировал создание Министерства украинского единства. Ведомство будет противодействовать российским влияниям на украинцев, прежде всего, за границей.

Это ведомство может появиться уже осенью этого года. Об этом Президент отметил на пресс-конференции.

По его словам, Министерству иностранных дел не хватает ресурсов для поддержки 7,5 миллионов находящихся за рубежом украинцев.

Зеленский также добавил, что если не вывести из тени налогоплательщиков, Украина столкнется с серьезными вызовами после войны.

«Нам нужно вернуть взрослое население, детей в Украину. Нам нужно принять решение осенью», – подчеркнул Глава государства.

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