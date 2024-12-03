Пішов з життя колишній голова Сокирянського районного суду Чернівецької області Ігор Стасів

На 58-му році життя зупинилося серце Ігоря Стасіва.

Джерело фото: Сокирянський районний суд Чернівецької області

Пішов з життя голова Сокирянського районного суду Чернівецької області у 2006-2013 роках, адвокат після відставки у 2016 році Ігор Стасів. Про це повідомили у Сокирянському райсуді.

"1 грудня на 58 році життя зупинився земний шлях доброї, щирої людини, досвідченого судді, мудрого керівника, очільника Сокирянського районного суду Чернівецької області у 2006-2013 роках, адвоката після відставки у 2016 році - Ігоря Степановича Стасіва", - розповіли у суді.

Як повідомляється, Ігор Стасів після закінчення Національної юридичної академії працював на посаді помічника прокурора Сокирянського району Чернівецької області з червня 1995 року по серпень 1996 року, на посаді виконуючого обов’язки старшого прокурора Сокирянського району Чернівецької області з серпня 1996 року по квітень 1998 року, на посаді старшого помічника прокурора Сокирянського району Чернівецької області з квітня 1998 по грудень 2001 року.

Суддівський шлях розпочав у Сокирянському районному суді Чернівецької області з жовтня 2002 року на посаді судді та з лютого 2006 року по березень 2013 року на посаді голови цього ж суду.

З березня 2013 року призначений на посаду судді Новодністровського міського суду Чернівецької області, де також обіймав посаду голови суду, та працював до відставки, до вересня 2016 року.

Останнім часом займався адвокатською діяльністю.

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює глибокі співчуття рідним і близьким Ігоря Степановича.