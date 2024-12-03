Ушел из жизни бывший председатель Сокирянского районного суда Черновицкой области Игорь Стасив

На 58-м году жизни остановилось сердце Игоря Стасива.

Ушел из жизни председатель Сокирянского районного суда Черновицкой области в 2006-2013 годах, адвокат после отставки в 2016 году Игорь Стасив. Об этом сообщили в Сокирянском райсуде.

"1 декабря на 58 году жизни остановился земной путь доброго, искреннего человека, опытного судьи, мудрого руководителя, главы Сокирянского районного суда Черновицкой области в 2006-2013 годах, адвоката после отставки в 2016 году - Игоря Степановича Стасива", - рассказали в суде.

Как сообщается, Игорь Стасив после окончания Национальной юридической академии работал в должности помощника прокурора Сокирянского района Черновицкой области с июня 1995 года по август 1996 года, в должности исполняющего обязанности старшего прокурора Сокирянского района Черновицкой области с августа 1996 года по апрель 19 должности старшего помощника прокурора Сокирянского района Черновицкой области с апреля 1998 года по декабрь 2001 года.

Судейский путь начал в Сокирянском районном суде Черновицкой области с октября 2002 года в должности судьи и с февраля 2006 по март 2013 года в должности председателя этого же суда.

С марта 2013 года назначен на должность судьи Новоднестровского городского суда Черновицкой области, где также занимал должность председателя суда и работал до отставки до сентября 2016 года.

В последнее время занимался адвокатской деятельностью.

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает глубокие соболезнования родным и близким Игоря Степановича.