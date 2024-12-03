Передать новому Высшему админсуду дела по выборам – общественные активисты толкуют меморандум с МВФ по-своему

Сейчас дела об обжаловании установления ЦИК результатов выборов или референдума рассматриваются в Верховном Суде по первой инстанции, но общественные активисты в сфере судебной реформы предлагают передать их в юрисдикцию нового Высшего административного суда.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 29 ноября Комитет Верховной Рады по правовой политике достаточно оперативно рекомендовал принять за основу законопроект 12206-2 о создании в Украине нового Высшего административного суда (ВАС). Его внес председатель Комитета Верховной Рады по правовой политике, депутат от «Слуги народа» Денис Маслов. Параллельно Комитет рекомендовал отклонить первый проект 12206 о порядке создания Высшего суда по публично-правовым спорам, который подал заместитель председателя фракции «Слуга народа» Андрей Мотовиловец, и второй альтернативный законопроект о создании Высшего специализированного административного суда 12206-1, который внес Кабмин в лице министра по вопросам евроинтеграции – министра юстиции Ольги Стефанишиной

В скором времени проект Дениса Маслова может одобрить в первом чтении Верховная Рада.

В частности, в отличие от других проектов законопроект 12206-2 предлагает, чтобы ВАС рассматривал административные дела по осуществлению государственного регулирования, надзора и контроля в сфере медиа по первой инстанции. Также, как уже неоднократно писала «Судебно-юридическая газета», новому ВАС передадут дела об обжаловании конкурсов на руководителей НАБУ, САП, НАПК и т.д.

Принятие законопроекта о создании нового суда является требованием МВФ. А впервые публично упоминание о необходимости создания в Украине суда по образцу Высшего административного суда появилось в «Плане реформ от Белого дома», направленного заместителем советника Белого дома Майком Пайлом на Координационную платформу доноров. В этом Плане задача была сформулирована следующим образом: «Принять закон о создании нового специализированного суда по рассмотрению административных дел против национальных государственных органов, укомплектованного должным образом проверенными судьями, после ликвидации Окружного административного суда г. Киева».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в обновленном тексте Меморандума с МВФ говорится, что Украина для получения дальнейшего финансирования до конца декабря 2024 года должна принять закон о создании нового Высшего суда по публичным спорам (HPDC) для рассмотрения административных дел против государственных органов.

Со своей стороны, Украина в Меморандуме с МВФ обязуется принять закон о создании Высшего суда по публичным спорам с первой и апелляционной палатами, который будет рассматривать административные дела против национальных государственных органов (в частности, НБУ, НАБУ, НАПК) с прошедшими соответствующую проверку на профессиональную компетентность и добродетель судьями и с решающим голосом независимых международных экспертов опытом по модели Общественного совета международных экспертов (ГРМЕ).

Следовательно, четко о юрисдикции нового суда в публичных документах речь не идет.

Впрочем, свое мнение по поводу юрисдикции решили высказать общественные активисты в сфере судебной реформы.

Так, по их словам, нужно передать в подсудность нового Высшего административного суда важные категории споров, которые находятся в юрисдикции Верховного Суда. В частности, споры относительно установления Центральной избирательной комиссией результатов выборов или референдума.

Соответственно они указывают, что Верховный Суд нужно лишить «несвойственных ему функций» и расширить юрисдикцию нового ВАС на все дела, которые сейчас подсудны Верховному Суду, как суду первой и апелляционной инстанций. В частности, относительно дел, касающихся обжалования действий или бездействия ЦИК, действий кандидатов на пост Президента, дел о запрете политической партии и т. п.

При этом общественные активисты ссылаются на требования МВФ и риски неполучения средств, впрочем, непосредственно в меморандуме речь не идет о распространении юрисдикции ВАС на дела по общенациональным выборам.

Напомним, что сейчас проект Дениса Маслова предусматривает следующую формулировку.

Высшему административному суду как суду первой инстанции подсудны административные дела по обжалованию актов, действий или бездействия Кабмина, министерства или другого центрального органа исполнительной власти, Нацбанка или иного субъекта властных полномочий, полномочия которого распространяются на всю территорию Украины.

Однако его юрисдикция не будет распространяться на случаи, установленные:

частью 2 ст. 22 КАСУ – то есть, кроме дел, подсудных Шестому апелляционному админсуду как первой инстанции – это в частности дела об обжаловании решений, действий или бездействия ЦИК, действий кандидатов на пост Президента Украины, их доверенных лиц, а также о запрете политической партии, предусмотренные статьей 289-3 КАСУ

частью 5 ст. 22 КАСУ (т.е. кроме дел, которые подсудны Верховному Суду как суду первой инстанции, в частности, кроме дел по установлению Центральной избирательной комиссией результатов выборов или всеукраинского референдума, дела по иску о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины, а также дела об обжаловании актов, действий или бездействия Верховной Рады Украины, Президента Украины)

и ч. 1 статьи 27 КАСУ (дел, ответчиком по которым является дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины, их должностное или должностное лицо, которые будут решаться окружным административным судом, территориальная юрисдикция которого распространяется на Киев).

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.