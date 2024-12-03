ВСП уволил судью Деснянского райсуда Киева за совершение существенного дисциплинарного проступка

Высший совет правосудия уволил судью Светлану Колегаеву.

Во вторник, 3 декабря, Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Деснянского районного суда города Киева Колегаевой Светланы Викторовны из пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Отмечается, что реализация указанной процедуры осуществлялась на основании представления Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия об увольнении судьи с должности в связи с совершением существенного дисциплинарного проступка, грубого или систематического пренебрежения обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или выявило его несоответствие должности (статья 109 Закона Украины «О судоустройство и статус судей»).

Ранее ВСП временно отстранил от осуществления правосудия судью Синельниковского горрайонного суда Днепропетровской области.

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