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ВРП звільнила суддю Деснянського райсуду Києва за вчинення істотного дисциплінарного проступку

13:58, 3 грудня 2024
Вища рада правосуддя звільнила суддю Світлану Колегаєву.
ВРП звільнила суддю Деснянського райсуду Києва за вчинення істотного дисциплінарного проступку
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У вівторок, 3 грудня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Деснянського районного суду міста Києва Колегаєвої Світлани Вікторівни на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Зазначається, що реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади у зв’язку із вчиненням істотного дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді (стаття 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

Раніше ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

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ВРП

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