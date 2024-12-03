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ВСП временно отстранила от осуществления правосудия судью Синельниковского горрайонного суда Днепропетровской области

12:29, 3 декабря 2024
Высший совет правосудия на два месяца отстранил судью Синельниковского горрайонного суда Днепропетровской области Юрия Гречко от совершения правосудия.
ВСП временно отстранила от осуществления правосудия судью Синельниковского горрайонного суда Днепропетровской области
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Высший совет правосудия сообщает, что временно, сроком на два месяца, отстранил судью Синельниковского горрайонного суда Днепропетровской области Юрия Гречко от осуществления правосудия – с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи и обязательным направлением судьи в Национальную школу судей Украины для прохождения курса повышение квалификации по вопросам, касающимся деятельности следственного судьи, и последующей квалификационной оценкой для подтверждения способности судьи совершать правосудие в соответствующем суде.

Также поручено Национальной школе судей Украины обеспечить прохождение судьей Юрием Гречко курса повышения квалификации с целью дальнейшего квалификационного оценивания для подтверждения способности судьи осуществлять правосудие в соответствующем суде.

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судья ВСП

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