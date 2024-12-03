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Полученную «тысячу Зеленского» через Укрпочту можно будет потратить только там же

12:28, 3 декабря 2024
«Тысяча Зеленского» не может быть получена наличными.
Полученную «тысячу Зеленского» через Укрпочту можно будет потратить только там же
Фото: to4ka.fun
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Как известно, с 4 декабря «Укрпочта» начнет выплаты 1000 гривен пенсионерам и людям с инвалидностью по программе «Зимняя поддержка». Если оформить помощь в Укрпочте, то потратить ее можно будет только в пределах услуг почтового оператора.

Генеральный директор почтового оператора Игорь Смилянский сообщил, что эта выплата не может быть получена наличными. Поэтому операторы помогут клиентам потратить ее на оплату коммунальных платежей, пополнение мобильного, приобретение продуктов питания и бытовой химии, подписку на отечественные издания и заказ лекарств украинского производства.

Кроме того, в терминалах, установленных в стационарных отделениях «Укрпочты», можно будет оплатить выбранные товары и услуги и тем украинцам, которые оформили выплату «Зимней еподдержки» через Дію.

Также 1000 гривен можно тратить по частям.

Напомним, что с 1 декабря украинцы могут подаваться на выплату 1000 грн зимней єПідтримки.

2 декабря Владимир Зеленский озвучил сколько заявок уже оформили украинцы на 1000 гривен зимней єПідтримки.

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Владимир Зеленский Укрпочта

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