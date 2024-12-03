Первые семь предприятий уже подтвердили статус критически важных по новым критериям для бронирования

Минэкономики возобновило предоставление статуса критичности предприятиям для бронирования работников.

Минэкономики возобновило предоставление статуса критичности предприятиям для бронирования работников.В Министерстве экономики Украины сообщили о первых предприятиях, которые уже успешно прошли процедуру обновления критичности по новым критериям. Это компании из сферы производства стеклянных изделий, мебели, текстиля, керамической плитки и других отраслей.

Соответствующие решения Минэкономики приняло 29 ноября во время работы комиссии по определению критичности согласно Постановлению № 76 с учетом последних изменений, утвержденных Постановлением № 1332 от 22 ноября 2024 года.

«Компании получили возможность бронировать работников сроком до 12 месяцев. Те, кто не обновил критичность, тоже могут бронировать работников. Такое бронирование будет действовать до 28 февраля 2025 года, это крайний срок для обновления критичности», — отметили в Минэкономики.

Как заявила Первая вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко, всего за первые два дня восстановления бронирования через Дію компании подали 3500 заявлений на бронирование 26,7 тысяч работников.

Так, предприятия, еще не обновившие, но еще имеющие действующий статус критически важных, могут забронировать работников до 28 февраля 2025 года. После обновления критичности по новым обязательным критериям, они смогут бронировать работников на более длительный срок — до 12 месяцев.

Для получения статуса критически важного частные предприятия должны отвечать двум обязательным критериям:

Уровень заработной платы. Средняя заработная плата должна быть не менее 20 000 грн за отчетный период Отсутствие задолженностей. Предприятие не должно иметь долгов перед государственным или местным бюджетом по любым налогам и сборам.

Также необходимо соответствовать одному из дополнительных критериев:

сумма уплаченных налогов и взносов превышает €1,5 млн;

поступления в иностранной валюте превышают €32 млн;

предприятие имеет стратегическое значение для государства (определено в перечне стратегических объектов);

предприятие является резидентом «Дія Сіті»;

оказывает услуги связи со значительными доходами;

имеет важное значение для экономики или нужд общества.

Отраслевые и региональные критерии государственные органы должны согласовать с Минобороны и Минэкономики.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что с 1 декабря в Дії заработало онлайн-бронирование работников – кого и как можно забронировать.

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