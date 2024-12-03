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Перші сім підприємств уже підтвердили статус критично важливих за новими критеріями для бронювання

12:27, 3 грудня 2024
Мінекономіки відновило надання статусу критичності підприємствам для бронювання працівників.
Перші сім підприємств уже підтвердили статус критично важливих за новими критеріями для бронювання
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У Міністерстві економіки України повідомили про перші підприємства, які уже успішно пройшли процедуру оновлення критичності за новими критеріями. Це компанії зі сфери виробництва скляних виробів, меблів, текстилю, керамічної плитки та інших сфер.

Відповідні рішення Мінекономіки ухвалило 29 листопада під час роботи комісії з визначення критичності відповідно до Постанови № 76 з урахуванням останніх змін, затверджених Постановою № 1332 від 22 листопада 2024 року.

«Компанії отримали можливість бронювати працівників на строк до 12 місяців. Ті, хто критичність не оновив, теж можуть бронювати працівників. Діятиме таке бронювання до 28 лютого 2025 року, це крайній термін для оновлення критичності», — зазначили у Мінекономіки.

Як заявила Перша віцепрем’єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко, загалом, за перші два дні відновлення бронювання через Дію, компанії подали 3500 заяв на бронювання 26,7 тисяч працівників.

Так, підприємства, які ще не оновили, але ще мають діючий статус критично важливих, можуть забронювати працівників до 28 лютого 2025 року. Після оновлення критичності за новими обов’язковими критеріями, вони зможуть бронювати працівників на довший строк — до 12 місяців.

Для отримання статусу критично важливого приватні підприємства повинні відповідати двом обов’язковим критеріям:

  1. Рівень зарплати. Середня заробітна плата має бути не менше 20000 грн за звітний період
  2. Відсутність заборгованостей. Підприємство не повинно мати боргів перед державним або місцевим бюджетом за будь-якими податками та зборами.

Також необхідно відповідати одному з додаткових критеріїв:

  • сума сплачених податків і внесків перевищує €1,5 млн;
  • надходження в іноземній валюті перевищують € 32 млн;
  • підприємство має стратегічне значення для держави (визначено в переліку стратегічних об’єктів);
  • підприємство є резидентом «Дія Сіті»;
  • надає послуги зв’язку зі значними доходами;
  • має важливе значення для економіки або потреб громади.

Галузеві та регіональні критерії державні органи мають погодити з Міноборони та Мінекономіки.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що з 1 грудня у Дії запрацювало онлайн-бронювання працівників – кого та як можна забронювати.

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