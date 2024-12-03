Практика судів
  1. Судова практика
  2. / У світі

Чоловік влаштував смертельну ДТП у стані сп’яніння, пояснивши, що «не вдалося знайти тверезого водія» — що вирішив суд

18:10, 3 грудня 2024
Водій, який заявив, що друзі вмовили його сісти за кермо, не обрав безпечної швидкості руху, втратив контроль над авто та з’їхав у кювет, внаслідок чого загинув 24-річний пасажир автомобіля.
Чоловік влаштував смертельну ДТП у стані сп’яніння, пояснивши, що «не вдалося знайти тверезого водія» — що вирішив суд
Фото: поліція
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ярмолинецький районний суд Хмельницької області визнав 34-річного чоловіка винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, та призначив йому покарання у виді 5 років ув’язнення з позбавлення права керувати транспортними засобами на такий самий строк. На користь батька загиблого стягнув з нього 199 000 гривень моральної шкоди. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд. 

Дорожньо-транспортна пригода сталася 20 липня 2024 року близько восьмої вечора поблизу селища Ярмолинці. Водій Volkswagen Passat В3, бувши напідпитку, у місці заокруглення проїзної частини не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, втратив контроль над автомобілем та з’їхав у кювет, де легковик перекинувся на правий бік.

Унаслідок аварії 24-річний пасажир авта отримав тяжкі травми, від яких помер у лікарні.

Під час судового розгляду справи водій свою вину визнав повністю. Розповів, що того дня він приєднався до друзів, які випивали. Випив з ними грамів 100 горілки. А після застілля вони вирішили їхати на рибалку на р. Дністер. Знайти тверезого водія не вдалося.

Тому сісти за кермо вмовили його, як найтверезішого. Коли машина перекинулася, він виліз через вікно. Друга, що сидів на передньому пасажирському кріслі, ніде не було. Здогадався, що той під автомобілем. Він почав кликати людей, які допомогли перевернути авто, просив їх викликати швидку.

У судовому засіданні молодий чоловік розкаявся у вчиненому, висловив співчуття та попросив пробачення у родини.

Батько загиблого їх прийняв. Сказав, що батьки обвинуваченого також висловлювали співчуття, були на похороні сина. Загалом сплатили понад 100 000 гривень, ще 48 000 він отримав від страхової компанії в рахунок відшкодування моральної шкоди. Уважав за можливе призначити винуватцеві ДТП покарання у мінімальному розмірі.

При призначенні покарання суд врахував, що обвинувачений раніше не судимий, одружений, характеризується позитивно, вчинив тяжкий злочин. Обставинами, що пом’якшують йому покарання, суд визнав щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, добровільне часткове відшкодування завданого збитку, а також надання допомоги потерпілому безпосередньо після вчинення злочину.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

суд ДТП судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського призначили Урядовим уповноваженим з питань реформи митних органів

Керівник Укрпошти Ігор Смілянський очолить в Кабміні напрям реформи митниці.

Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу щодо позбавлення права на податкову соціальну пільгу

Податкову соціальну пільгу втратять особи у разі позбавлення державної нагороди, а також певних статусів.

ДБР затримало колишнього заступника голови Вищого господарського суду України

У Бюро додали, що робота з виявлення та встановлення всіх причетних до діяльності цього угруповання триває

Масова втеча військовослужбовців з резервного підрозділу – командування знайшло винуватого, але суд з цим не погодився

Командир роти повідомив, що не міг проконтролювати майже 600 військовослужбовців, яких раптом віддали під його командування.

Жінок братимуть на військовий облік військовозобов’язаних після проходження базової військової служби – Верховна Рада схвалила законопроект

Верховна Рада прийняла за основу законопроект Уряду, за яким жінок, які добровільно пройдуть базову військову службу, братимуть на облік військовозобов’язаних.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Богдан
    Андрій Богдан
    керівник Офісу Президента України у 2019-2020 pp.
  • Наталія Клименчук
    Наталія Клименчук
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Євген Мартинов
    Євген Мартинов
    голова Шевченківського районного суду міста Києва