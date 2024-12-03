Чоловік влаштував смертельну ДТП у стані сп’яніння, пояснивши, що «не вдалося знайти тверезого водія» — що вирішив суд

Водій, який заявив, що друзі вмовили його сісти за кермо, не обрав безпечної швидкості руху, втратив контроль над авто та з’їхав у кювет, внаслідок чого загинув 24-річний пасажир автомобіля.

Фото: поліція

Ярмолинецький районний суд Хмельницької області визнав 34-річного чоловіка винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, та призначив йому покарання у виді 5 років ув’язнення з позбавлення права керувати транспортними засобами на такий самий строк. На користь батька загиблого стягнув з нього 199 000 гривень моральної шкоди. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 20 липня 2024 року близько восьмої вечора поблизу селища Ярмолинці. Водій Volkswagen Passat В3, бувши напідпитку, у місці заокруглення проїзної частини не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, втратив контроль над автомобілем та з’їхав у кювет, де легковик перекинувся на правий бік.

Унаслідок аварії 24-річний пасажир авта отримав тяжкі травми, від яких помер у лікарні.

Під час судового розгляду справи водій свою вину визнав повністю. Розповів, що того дня він приєднався до друзів, які випивали. Випив з ними грамів 100 горілки. А після застілля вони вирішили їхати на рибалку на р. Дністер. Знайти тверезого водія не вдалося.

Тому сісти за кермо вмовили його, як найтверезішого. Коли машина перекинулася, він виліз через вікно. Друга, що сидів на передньому пасажирському кріслі, ніде не було. Здогадався, що той під автомобілем. Він почав кликати людей, які допомогли перевернути авто, просив їх викликати швидку.

У судовому засіданні молодий чоловік розкаявся у вчиненому, висловив співчуття та попросив пробачення у родини.

Батько загиблого їх прийняв. Сказав, що батьки обвинуваченого також висловлювали співчуття, були на похороні сина. Загалом сплатили понад 100 000 гривень, ще 48 000 він отримав від страхової компанії в рахунок відшкодування моральної шкоди. Уважав за можливе призначити винуватцеві ДТП покарання у мінімальному розмірі.

При призначенні покарання суд врахував, що обвинувачений раніше не судимий, одружений, характеризується позитивно, вчинив тяжкий злочин. Обставинами, що пом’якшують йому покарання, суд визнав щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, добровільне часткове відшкодування завданого збитку, а також надання допомоги потерпілому безпосередньо після вчинення злочину.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.

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