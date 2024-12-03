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Два роки отримував гроші за фейкові послуги — у Києві лікар-гінеколог вчиняв махінації в Helsi

12:09, 3 грудня 2024
Столичний лікар-гінеколог вносив у систему «Helsi» інформацію про прийоми пацієнтів, які не проводив.
Два роки отримував гроші за фейкові послуги — у Києві лікар-гінеколог вчиняв махінації в Helsi
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У Києві правоохоронці викрили та повідомили про підозру лікарю акушеру-гінекологу однієї зі столичних поліклінік за фактом несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Зазначається, що лікар протягом двох років створював в системі «Helsi» записи про проведення прийомів пацієнтів, які насправді не проводились.

«Так, кілька пацієнток у своєму електронному кабінеті побачили інформацію про те, що вони періодично відвідують лікаря-гінеколога, хоча насправді у ці дні жодних консультацій від лікаря не отримували, на прийоми не записувались. Тож жінки почали з’ясовувати яким чином ця інформація з’явилась в їхніх електронних кабінетах», - повідомили у прокуратурі.

 Наразі правоохоронці встановили щонайменше 22 епізоди створення фейкових записів.

Досудове розслідування триває, правоохоронці продовжують встановлювати пацієнтів, яким підозрюваний фіктивно провів прийом.

У прокуратурі додали, що у ході слідства буде надана оцінка безпідставному заволодінню лікарем бюджетними коштами, виділеними поліклініці як оплата за медичні послуги, які фактично не надавалися.

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прокуратура Київ

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