Два года получал деньги за фейковые услуги — в Киеве врач-гинеколог совершал махинации в Helsi

Столичный врач-гинеколог вносил в систему Helsi информацию о приемах пациентов, которые не проводил.

В Киеве правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении врачу акушеру-гинекологу одной из столичных поликлиник по факту несанкционированных действий с обрабатываемой в автоматизированных системах информацией. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Отмечается, что врач в течение двух лет создавал в системе Helsi записи о проведении приемов пациентов, которые на самом деле не проводились.

Так, несколько пациенток в своем электронном кабинете увидели информацию о том, что они периодически посещают врача-гинеколога, хотя на самом деле в эти дни никаких консультаций от врача не получали, на приемы не записывались. Так что женщины начали выяснять, каким образом эта информация появилась в их электронных кабинетах», - сообщили в прокуратуре.

В настоящее время правоохранители установили по меньшей мере 22 эпизода создания фейковых записей.

Досудебное расследование продолжается, стражи порядка продолжают устанавливать пациентов, которым подозреваемый фиктивно провел прием.

В прокуратуре добавили, что в ходе следствия будет дана оценка безосновательному завладению врачом бюджетными средствами, выделенными поликлинике как оплата за медицинские услуги, которые фактически не предоставлялись.

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