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Мужчина устроил смертельное ДТП в состоянии опьянения, объяснив, что «не удалось найти трезвого водителя» — что решил суд

18:10, 3 декабря 2024
Водитель, заявивший, что друзья уговорили его сесть за руль, не выбрал безопасную скорость движения, потерял контроль над авто и съехал в кювет, в результате чего погиб 24-летний пассажир автомобиля.
Мужчина устроил смертельное ДТП в состоянии опьянения, объяснив, что «не удалось найти трезвого водителя» — что решил суд
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Ярмолинецкий районный суд Хмельницкой области признал 34-летнего мужчину виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего смерть потерпевшего, и назначил ему наказание в виде 5 лет заключения по лишению права управлять транспортными средствами на такой же срок. В пользу отца погибшего взыскал с него 199 000 гривен морального вреда. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 20 июля 2024 около восьми вечера вблизи поселка Ярмолинцы. Водитель Volkswagen Passat В3, будучи под хмельком, в месте закругления проезжей части не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, потерял контроль над автомобилем и съехал в кювет, где легковушка перевернулась на правую сторону.

В результате аварии 24-летний пассажир автомобиля получил тяжелые травмы, от которых умер в больнице.

В ходе судебного разбирательства водитель свою вину признал полностью. Рассказал, что в тот день он присоединился к друзьям, которые выпивали. Выпил с ними граммов 100 водки. А после застолья они решили ехать на рыбалку на р. Днестр. Найти трезвого водителя не удалось.

Поэтому сесть за руль уговорили его, как самого трезвого. Когда машина опрокинулась, он вылез через окно. Вторая, сидевшая на переднем пассажирском кресле, нигде не было. Догадался, что тот находится под автомобилем. Он начал звать людей, которые помогли перевернуть авто, просил их вызвать скорую.

В судебном заседании молодой человек раскаялся в содеянном, выразил соболезнования и попросил прощения у семьи.

Отец погибшего их принял. Сказал, что родители обвиняемого также выражали соболезнования, были на похоронах сына. В общей сложности уплатили более 100 000 гривен, еще 48 000 он получил от страховой компании в счет возмещения морального ущерба. Считал возможным назначить виновнику ДТП наказание в минимальном размере.

При назначении наказания суд учел, что обвиняемый ранее не судим, женат, характеризуется положительно, совершил тяжкое преступление. Обстоятельствами, смягчающими ему наказание, суд признал искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию уголовного правонарушения, добровольное частичное возмещение причиненного ущерба, а также оказание помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционный суд.

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суд ДТП судебная практика

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