С 1 декабря украинцы могут подаваться на выплату 1000 грн зимней єПідтримки

В Украине с сегодняшнего дня – 1 декабря – стартует программа «Зимняя єПідтримка». Это инициатива Президента Украины Владимира Зеленского, чтобы поддержать каждого украинца в зимний период.
1000 грн помощи от государства смогут получить все взрослые и дети, которые находятся в Украине.
Заявки на выплату будут приниматься в течение декабря 2024 – февраля 2025 года.
Помощь на детей родители могут заказать на свой счет через Дію. Сервис проверит свидетельство о рождении ребенка.
Этапы запуска проекта
- 1 декабря – старт подачи заявок на получение помощи через приложение Дія
- 4 декабря – старт для оказания помощи через Укрпочту
- 10 декабря – старт подачи заявок на получение помощи через банки
Средства можно потратить онлайн и офлайн на:
- оплату коммунальных услуг
- покупку лекарств и книг
- медицинские услуги
- образование
- транспорт
- мобильную связь
- страхование
- благотворительность
- задонатить на ВСУ
- приобрести военные облигации
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