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С 1 декабря украинцы могут подаваться на выплату 1000 грн зимней єПідтримки

12:02, 1 декабря 2024
Заявки на выплату будут приниматься в течение декабря 2024 – февраля 2025 года.
С 1 декабря украинцы могут подаваться на выплату 1000 грн зимней єПідтримки
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В Украине с сегодняшнего дня – 1 декабря – стартует программа «Зимняя єПідтримка». Это инициатива Президента Украины Владимира Зеленского, чтобы поддержать каждого украинца в зимний период.

1000 грн помощи от государства смогут получить все взрослые и дети, которые находятся в Украине.

Заявки на выплату будут приниматься в течение декабря 2024 – февраля 2025 года.

Помощь на детей родители могут заказать на свой счет через Дію. Сервис проверит свидетельство о рождении ребенка.

Этапы запуска проекта

- 1 декабря – старт подачи заявок на получение помощи через приложение Дія

- 4 декабря – старт для оказания помощи через Укрпочту

- 10 декабря – старт подачи заявок на получение помощи через банки

Средства можно потратить онлайн и офлайн на:

- оплату коммунальных услуг

- покупку лекарств и книг

- медицинские услуги

- образование

- транспорт

- мобильную связь

- страхование

- благотворительность

- задонатить на ВСУ

- приобрести военные облигации

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деньги ВСУ Дия

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