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З 1 грудня українці можуть подаватися на виплату 1000 грн зимової єПідтримки

12:02, 1 грудня 2024
Заявки на виплату прийматимуться упродовж грудня 2024 — лютого 2025 року.
З 1 грудня українці можуть подаватися на виплату 1000 грн зимової єПідтримки
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В Україні від сьогодні – 1 грудня – стартує програма «Зимова єПідтримка». Це ініціатива Президента України Володимира Зеленського, щоб підтримати кожного українця у зимовий період.

1000 грн допомоги від держави зможуть отримати всі дорослі та діти, які перебувають в Україні.

Заявки на виплату прийматимуться упродовж грудня 2024 — лютого 2025 року.

Допомогу на дітей батьки можуть замовити на свій рахунок через Дію. Сервіс перевірить свідоцтво про народження дитини. 

Етапи запуску проєкту

  • 1 грудня – старт подачі заявок на отримання допомоги через застосунок Дія
  • 4 грудня – старт для надання допомоги через Укрпошту
  • 10 грудня – старт подачі заявок на отримання допомоги через банки

Кошти можна витратити онлайн та офлайн на: 

  • оплату комунальних послуг
  • купівлю ліків та книг
  • медичні послуги
  • освіту
  • транспорт
  • мобільний зв'язок
  • страхування
  • благодійність
  • задонатити на ЗСУ
  • придбати військові облігації

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