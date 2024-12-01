З 1 грудня українці можуть подаватися на виплату 1000 грн зимової єПідтримки

В Україні від сьогодні – 1 грудня – стартує програма «Зимова єПідтримка». Це ініціатива Президента України Володимира Зеленського, щоб підтримати кожного українця у зимовий період.
1000 грн допомоги від держави зможуть отримати всі дорослі та діти, які перебувають в Україні.
Заявки на виплату прийматимуться упродовж грудня 2024 — лютого 2025 року.
Допомогу на дітей батьки можуть замовити на свій рахунок через Дію. Сервіс перевірить свідоцтво про народження дитини.
Етапи запуску проєкту
Кошти можна витратити онлайн та офлайн на:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.