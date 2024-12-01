З 1 грудня українці можуть подаватися на виплату 1000 грн зимової єПідтримки

Заявки на виплату прийматимуться упродовж грудня 2024 — лютого 2025 року.

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В Україні від сьогодні – 1 грудня – стартує програма «Зимова єПідтримка». Це ініціатива Президента України Володимира Зеленського, щоб підтримати кожного українця у зимовий період.

1000 грн допомоги від держави зможуть отримати всі дорослі та діти, які перебувають в Україні.

Заявки на виплату прийматимуться упродовж грудня 2024 — лютого 2025 року.

Допомогу на дітей батьки можуть замовити на свій рахунок через Дію. Сервіс перевірить свідоцтво про народження дитини.

Етапи запуску проєкту

1 грудня – старт подачі заявок на отримання допомоги через застосунок Дія

4 грудня – старт для надання допомоги через Укрпошту

10 грудня – старт подачі заявок на отримання допомоги через банки

Кошти можна витратити онлайн та офлайн на:

оплату комунальних послуг

купівлю ліків та книг

медичні послуги

освіту

транспорт

мобільний зв'язок

страхування

благодійність

задонатити на ЗСУ

придбати військові облігації

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