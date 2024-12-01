Практика судів
  1. Суспільство

Як онлайн подати спрощену заяву на призначення субсидії

20:34, 1 грудня 2024
Як це зробити пояснили у Пенсійному фонді України.
Як онлайн подати спрощену заяву на призначення субсидії
Джерело фото: Depositphotos / Hannatv
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Споживачі мають змогу подати спрощену заяву на житлову субсидію онлайн. Так, від початку дії в Україні експериментального проєкту з оформлення житлової субсидії вже подано більш як 9 тисяч спрощених заяв, майже всі – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Як це зробити пояснили у Пенсійному фонді:

  1. Заходимо на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та авторизуємось за допомогою кваліфікованого електронного підпису.
  2. В особистому кабінеті на панелі ліворуч у розділі “Комунікації з ПФУ“ обираємо опцію “Заява на житлову субсидію чи пільгу“.
  3. У вікні, що з’являється, натискаємо кнопку “Продовжити”.
  4. У наступному полі обираємо опцію “Заява про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проєктом”.
  5. Заповнюємо онлайн-форму заяви: вказуємо загальну інформацію про особу, яка подає заяву (у т.ч. паспортні та адресні дані), зазначаємо реквізити банківського рахунку (у форматі ІВАN), додаємо інформацію про членів домогосподарства.
  6. Перед остаточним формуванням заяви та відправленням її до Пенсійного фонду України за допомогою опції “Додати файл”, за бажанням та за наявності, додаємо скановані копії документів, які можуть визначати право на призначення субсидії (наприклад, у разі оформлення житлової субсидії за фактичним місцем проживання – копію договору оренди, довідку ВПО).
  7. Надаємо згоду на передачу та обробку персональних даних, поставивши відповідну позначку, зазначаємо спосіб, в який вас має бути поінформовано про прийняте рішення, та натискаємо кнопку “Сформувати заяву”.
  8. Перевіряємо дані сформованої заяви та надсилаємо до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку “Підписати та відправити в ПФУ”.
  9. З результатом щодо прийнятого рішення про призначення житлової субсидії можна ознайомитись у розділі “Мої звернення” – “Статус звернення”.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

пільги ПФУ субсидія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мінфін пропонує покращити зарплати в Держаудитслужбі, яка звітуватиме за прозорість використаних Україною коштів ЄС

Оскільки Держаудитслужба фактично є нині головним контролером коштів, які надходять від ЄС, пропонується виокремити посади, на які не поширюється законодавство про державну службу, і встановити оклади в окремому законі.

Віддалений доступ до програми документообігу суду – райсуд повідомив про несанкціоноване втручання

Районний суд повідомив, що представник ДП «ІСС» встановив на комп’ютер одного з суддів програму віддаленого доступу до програми документообігу суду, але не пояснив навіщо це зробив

Міноборони затвердило порядок погодження рішень військового командування про примусове відчуження або вилучення майна

Головне управління земель оборони та фондів визначено органом, який погоджує рішення військового командування про примусове відчуження або вилучення майна, а висновок про здійснення виплат для наступної повної компенсації за майно оформлюється ТЦК за місцем відчуження майна.

Поліцейські розтрощили судову справу, десятки аркушів справи зникли – як поліція намагалася провести почеркознавчу експертизу

Внаслідок слідчих дій суд не міг розглянути справу.

Верховній Раді пропонують ввести конфіскацію автомобілів як додаткове адміністративне стягнення за порушення митних правил

Парламент доповнить Митний кодекс окремою нормою про те, що у разі вчинення порушень митних правил конфіскація як додаткове адміністративне стягнення може застосовуватись до авто, що використовувалися для переміщення чи приховування товарів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео