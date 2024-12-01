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На Закарпатті внаслідок вибуху гранати загинули троє людей

18:28, 1 грудня 2024
14-річний хлопець знайшов тіла своїх родичів, які загинули через вибух гранати.
На Закарпатті внаслідок вибуху гранати загинули троє людей
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На Закарпатті внаслідок підриву гранати загинули три людини. Про це повідомляє поліція області.

Трагедія сталася у селі Малий Березний Ужгородського району. Тіла загиблих виявив 14-річний підліток, який зателефонував до поліції.

На місці правоохоронці виявили тіла трьох людей: 32-річної матері хлопця, його 55-річної бабусі та 70-річного дідуся.

Як з’ясувалося, усі троє розпивали алкогольні напої. Під час застілля 32-річна жінка взяла в руки гранату невідомого походження та зірвала кільце, внаслідок чого стався вибух. Усі троє людей, які були у кімнаті, загинули.

Поліцейські знайшли у помешканні та вилучили ще три гранати.

Поліція відкрила провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне убивство (ч. 2 ст. 115 КК України).

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Закарпаття

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