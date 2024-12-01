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З Днем працівників прокуратури – привітання у прозі та картинках

11:25, 1 грудня 2024
Привітання і картинки з Днем працівників прокуратури.
З Днем працівників прокуратури – привітання у прозі та картинках
Джерело фото: медіа
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1 грудня в Україні відзначають професійне свято працівники прокуратури. Безпосередньо свято було встановлено 2000 року Указом Президента України ураховуючи визначну роль органів прокуратури України у зміцненні законності, захисті прав людини і громадянина, а також внесок працівників прокуратури у розбудову України як правової держави.

Привітання з Днем працівників прокуратури у прозі та картинках

Вітаю з Днем працівників прокуратури. Бажаю впевнених кроків до важливої мети, надійної інформації та бездоганного професіоналізму у твоїй діяльності, добробуту, проміня щастя, зірки надії, кола вірних друзів та любові сім’ї у твоєму житті.

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У цей непростий час працівники прокуратури роблять усе, щоб захистити конституційні права і свободи громадян України, інтереси держави, а також поставити заслін організованій злочинності і корупції та утвердити верховенство права. Прийміть щирі побажання міцного здоров’я, нових трудових досягнень, добробуту і сімейного затишку у родинах.

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Вітаю вас із цим відповідальним та важливим днем. Успіхів вам у вашій шляхетній праці! Нехай робота приносить гарний прибуток і задоволення, а в сім'ї панує гармонія!

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Вітаю співробітників органів прокуратури з їхнім професійним святом та бажаю завжди залишатися потужним щитом істини в будь-якому питанні. Успіхів у роботі, гарних результатів, а також благополуччя в житті. Ваш високий професіоналізм, безкомпромісність і набутий досвід є запорукою зростання авторитету України у світі.

Джерело фото: медіа

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