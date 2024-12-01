Якщо не оновити дані в банку, рахунок може бути заблокований — що слід знати

Якщо ваш паспорт або інші документи втратили чинність, банк має право запросити їх оновлення.

В Україні банки відповідно до закону зобов’язані проводити перевірку як нових, так і наявних клієнтів. Це включає процеси ідентифікації та верифікації, метою яких є підтримання актуальності даних про клієнтів. Якщо не актуалізувати дані, рахунок може бути заблокований. Про це повідомляє видання «На пенсії».

Коли банки можуть вимагати повторної перевірки?

Закінчення терміну дії документів. Якщо ваш паспорт або інші документи втратили чинність, банк має право запросити їх оновлення.

Періодичні перевірки. Для запобігання фінансовим злочинам банки регулярно перевіряють актуальність даних клієнтів. Це передбачено законодавством про фінансовий моніторинг.

Підозра у фальсифікації документів. Якщо банк отримує інформацію про можливі неточності чи підробку, доступ до рахунку може бути тимчасово обмежений до підтвердження даних.

Нацбанк визначив частоту оновлення даних залежно від рівня ризику клієнта:

Високий рівень ризику — перевірка не рідше одного разу на рік.

Середній рівень ризику — раз на 3 роки.

Низький рівень ризику — раз на 5 років (за умови відсутності підозр).

Ідентифікація та верифікація обов’язкові під час:

відкриття рахунку;

проведення фінансових операцій;

встановлення ділових відносин із банком.

Своєчасне оновлення документів та актуалізація даних дозволяють уникнути обмежень у користуванні банківськими послугами.

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