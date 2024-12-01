Практика судів
  1. Суспільство
  2. / В Україні

Якщо не оновити дані в банку, рахунок може бути заблокований — що слід знати

13:50, 1 грудня 2024
Якщо ваш паспорт або інші документи втратили чинність, банк має право запросити їх оновлення.
Якщо не оновити дані в банку, рахунок може бути заблокований — що слід знати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні банки відповідно до закону зобов’язані проводити перевірку як нових, так і наявних клієнтів. Це включає процеси ідентифікації та верифікації, метою яких є підтримання актуальності даних про клієнтів. Якщо не актуалізувати дані, рахунок може бути заблокований. Про це повідомляє видання «На пенсії».

Коли банки можуть вимагати повторної перевірки?

Закінчення терміну дії документів. Якщо ваш паспорт або інші документи втратили чинність, банк має право запросити їх оновлення.

Періодичні перевірки. Для запобігання фінансовим злочинам банки регулярно перевіряють актуальність даних клієнтів. Це передбачено законодавством про фінансовий моніторинг.

Підозра у фальсифікації документів. Якщо банк отримує інформацію про можливі неточності чи підробку, доступ до рахунку може бути тимчасово обмежений до підтвердження даних.

Нацбанк визначив частоту оновлення даних залежно від рівня ризику клієнта:

  • Високий рівень ризику — перевірка не рідше одного разу на рік.
  • Середній рівень ризику — раз на 3 роки.
  • Низький рівень ризику — раз на 5 років (за умови відсутності підозр).

Ідентифікація та верифікація обов’язкові під час:

  • відкриття рахунку;
  • проведення фінансових операцій;
  • встановлення ділових відносин із банком.

Своєчасне оновлення документів та актуалізація даних дозволяють уникнути обмежень у користуванні банківськими послугами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Нацбанк банк

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кандидати на дві посади членів Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду суддів: відомі прізвища

Додатково документи для участі у відборі подали лише чотири кандидати, розпочалася спеціальна перевірка.

До Верховної Ради внесли законопроект про доплати суддям місцевих судів

Доплата суддям першої інстанції фактично становитиме фіксовану суму в 10,5 тисяч грн

У 2025 році запрацює цифрова ВЛК: дані про придатність і стан здоров’я чоловіків будуть брати автоматично з медзакладів, де вони оглядаються

Після того, як військовозобов'язаний зробить щорічний скринінг у своєму медичному закладі, ці дані фіксуватимуться у ЕСОЗ, а у разі відсутності хронічних захворювань та нарікань, буде вказуватися позначка про придатність.

Голосування співвласників багатоквартирного будинку буде здійснюватися через електронну систему – Кабмін прийняв постанову

Кабмін вирішив запровадити Систему управління багатоквартирними будинками, а також професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку».

Системні порушники громадського порядку та домашні кривдники не зможуть задекларувати знайдену чи отриману зброю – наказ МВС

У разі встановлення в заяві про добровільне декларування зброї і боєприпасів або матеріалах, зібраних щодо декларування, відомостей, що свідчать про наявність ознак кримінального правопорушення, керівник органу поліції доручає їх розгляд керівнику органу досудового розслідування для прийняття рішення про внесення відомостей до ЄРДР.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео