У Київ прибув новий президент Євроради Антоніу Кошта разом з Каєю Каллас та Мартою Кос

В Україну приїхав новий президент Євроради.

Джерело фото: Антоніу Кошта / Х

До столиці України в неділю, 1 грудня, прибув новий президент Європейської ради Антоніу Кошта. До Києва він прибув у супроводі високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас і комісара з розширення Марти Кос.

«З першого дня війни ЄС виступає на боці України. З першого дня дії нашого мандата ми підтверджуємо нашу незмінну підтримку українського народу», - прокоментував він.

Нагадаємо, що Європейський парламент проголосував за нову колегію комісарів, яка буде пропонувати політику ЄС на наступні п'ять років – хто увійшов до колегії.

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