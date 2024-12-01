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В Киев прибыл новый президент Евросовета Антониу Кошта вместе с Каей Каллас и Мартой Кос

11:08, 1 декабря 2024
В Украину приехал новый президент Евросовета.
В Киев прибыл новый президент Евросовета Антониу Кошта вместе с Каей Каллас и Мартой Кос
Источник фото: Антониу Кошта / Х
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В столицу Украины в воскресенье, 1 декабря, прибыл новый президент Европейского совета Антониу Кошта. В Киев он прибыл в сопровождении высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас и комиссара по расширению Марты Кос.

«С первого дня войны ЕС выступает на стороне Украины. С первого дня действия нашего мандата мы подтверждаем нашу неизменную поддержку украинского народа», - прокомментировал он.

Напомним, что Европейский парламент проголосовал за новую коллегию комиссаров, которая будет предлагать политику ЕС на следующие пять лет – кто вошел в коллегию.

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